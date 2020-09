Falsi addetti Smat a Baldissero, attenzione! (Di lunedì 7 settembre 2020) Si presentavano come tecnici Smat e con la scusa di controlli o interventi tecnici sull’acqua chiedevano di entrare nelle abitazioni. Sono diverse le segnalazioni di truffa raccolte a Baldissero Torinese. Per questo Smat “invita la propria utenza a diffidare di coloro che si presentano presso le abitazioni dichiarando di dover riscuotere dei pagamenti della bolletta, effettuare dei controlli sull’acqua e/o interventi tecnici presso la singola abitazione. Non è prassi aziendale effettuare controlli a domicilio; normalmente il personale Smat accede ai fabbricati solo per la lettura o la riparazione dei contatori senza avere la necessità di entrare nelle abitazioni”. Inoltre, tutti gli addetti Smat sono dotati di tesserino di riconoscimento con ... Leggi su nuovasocieta

_Carabinieri_ : Torino: “truffatori 2.0” con POS mobile a domicilio per raggirare anziani inducendoli a firmare falsi contratti e a… - nuovasocieta : Falsi addetti Smat a Baldissero, attenzione! - Rossa19901018 : RT @_Carabinieri_: Torino: “truffatori 2.0” con POS mobile a domicilio per raggirare anziani inducendoli a firmare falsi contratti e a paga… - ClarabellaBest : RT @chilhavistorai3: Truffe agli anziani: Ecco come agivano i finti addetti del gas. Chiedevano di firmare falsi contratti ed effettuare pa… - Thor77887977 : RT @_Carabinieri_: Torino: “truffatori 2.0” con POS mobile a domicilio per raggirare anziani inducendoli a firmare falsi contratti e a paga… -

Ultime Notizie dalla rete : Falsi addetti Allerta truffe a Caronno: falsi addetti di Lura Ambiente nelle case Il Notiziario Tenta di imbarcarsi su un volo per Dublino con documenti falsi: arrestato a Linate

Stava tentando di imbarcarsi per Dublino con dei documenti falsi. Per questo motivo la polizia di Stato ha arrestato ieri all'aeroporto di Linate un cittadino albanese di 41 anni. L'uomo è stato ferma ...

De Luca indagato per falso e truffa: «Promosse vigili a membri staff Regione». La replica: «Indagine di 3 anni fa»

Vincenzo De Luca, il presidente della Regione Campania, è indagato nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Napoli con l'ipotesi di abuso e truffa secondo quanto scrive Repubblica. Quattro vigili ...

Stava tentando di imbarcarsi per Dublino con dei documenti falsi. Per questo motivo la polizia di Stato ha arrestato ieri all'aeroporto di Linate un cittadino albanese di 41 anni. L'uomo è stato ferma ...Vincenzo De Luca, il presidente della Regione Campania, è indagato nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Napoli con l'ipotesi di abuso e truffa secondo quanto scrive Repubblica. Quattro vigili ...