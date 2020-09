Evaso dal carcere Johnny lo zingaro: aveva seminato il panico nella Capitale tra sequestri e sparatorie (Di lunedì 7 settembre 2020) E’ Evaso ancora una volta dal carcere in Sardegna dove era rinchiuso dal 2017 l’ergastolano Giuseppe Mastini, meglio conosciuto come Johnny Lo zingaro. Era in permesso premio, doveva fare ritorno in carcere a mezzogiorno, ma di lui si sono perse le tracce. Johnny lo zingaro: chi è l’ergastolano Giuseppe Mastini Giuseppe Mastini, meglio conosciuto come Johnny lo zingaro, figlio di giostrai lombardi di etnia sinti è stato condannato all’ergastolo nel 1989 dopo una serie di sparatorie e sequestri di persona effettuati nella Capitale nella notte del 23 marzo 1987. E’ stato indicato anche come possibile ... Leggi su ilcorrieredellacitta

