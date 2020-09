"Discoteche e stadi restano chiusi". Il ministro Speranza annuncia la fase 3 (Di lunedì 7 settembre 2020) «Il Governo nazionale non ha mai riaperto le Discoteche. Questo è stato fatto da alcune regioni che ne avevano facoltà, ma noi siamo intervenuti per richiuderle. L'ho detto in tante occasioni: noi non abbiamo mai riaperto le Discoteche». Il ministro della Salute, Roberto Speranza, risponde alle domande dei giornalisti a Pisa per una iniziativa elettorale di Sinistra Civica Ecologista in vista delle regionali in Toscana, dove la lista è in coalizione con il Pd. E, su una possibile riapertura degli stadi, dichiara: «Gli stadi sono e restano chiusi». «L'R con zero, o il numero dei contagi non è già scritto nel cielo, non è già dato, dipenderà dai comportamenti di ... Leggi su iltempo

