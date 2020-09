Crisanti, Mascherine in Classe? Sempre e Comunque, Anche Quando si Sta Seduti al Banco (Di lunedì 7 settembre 2020) “Le Mascherine servono e funzionano“, spiega Andrea Crisanti in un servizio di ‘SkyTg24’. Se gli studenti “li teniamo tutti zitti per ore va pure bene permettere che se le tolgano da Seduti – osserva – però io non ce la vedo una Classe che sta in silenzio per ore e ore. E se uno deve parlare per dire ‘prestami la penna’, ‘passami questo’? Aboliamo l’interazione sociale in una Classe? Perché nel momento in cui parlo – allerta Crisanti – di fatto emetto droplet, quindi se non altro bisognerebbe che i ragazzi abbiano a disposizione la mascherina e, se parlano, se la mettano“. “Probabilmente non è stata ancora raggiunta la capacità di fornire 11 milioni di ... Leggi su youreduaction

