Coronavirus, Conte firma Dpcm per prolungamento misure fino a 7/10: restano chiusi stadi e discoteche (Di lunedì 7 settembre 2020) Giuseppe Conte ha firmato il Dpcm che proroga fino al 7 ottobre le misure precauzionali per contrastare e Contenere il diffondersi del Coronavirus . Poche le novità, tra queste la possibilità di ... Leggi su tgcom24.mediaset

