Call of Duty: Modern Warfare e Warzone incontrano Fabio Rovazzi nel video 'Come sono entrato in un videogioco' (Di lunedì 7 settembre 2020) Il popolare e poliedrico artista italiano Fabio Rovazzi, ha prestato il suo volto per un nuovo personaggio all'interno di Call of Duty: Modern Warfare e Warzone.Morte, è un abile soldato che ama il Vecchio West e ha forti convinzioni e regole chiare in materia di ciò che è giusto e sbagliato. Cresciuto a Salerno, Morte si è arruolato nell'esercito all'età di 18 anni, facendosi poi strada all'interno del leggendario reggimento paracadutisti del Col Moschin in Italia. Ebbene, il personaggio sarà disponibile a partire da domani sia sul gioco originale che all'interno della modalità Battle Royale. Ma Come ha fatto Rovazzi ad "entrare in un videogioco"? Ce lo racconta lui ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : Fabio Rovazzi ci mostra 'come è entrato in un videogioco'. #CallOfDutyModernWarfare. - GamerClickit : Fabio Rovazzi diventa un personaggio di Call of Duty Warzone - wireditalia : C’è un nuovo personaggio giocabile che apparirà da domani 8 settembre su Call of Duty: Modern Warfare e Call of Dut… - CallofDutyIT : 2 giorni. ?? 9 settembre ?? 19:00 (CEST) Collegati mercoledì per l'evento multigiocatore di Call of Duty:… - yessgameit : Call of Duty: Modern Warfare avrà un nuovo operatore, interpretato da Fabio Rovazzi -