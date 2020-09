Caetano Veloso, musica sovversiva contro la dittatura (Di martedì 8 settembre 2020) La sera di quel dicembre del 1968 era come tante altre, gli amici, le chiacchiere, la musica, l’allegria del primo appartamento a Sao Paulo preso insieme alla compagna, Dedé, la sorella di lei usciva con Gilberto Gil, erano lì tutti insieme. Caetano Veloso aveva 25 anni nel Brasile della dittatura e dell’Atto numero 5, approvato pochi giorni prima , con cui i militari al potere si arrogavano il diritto di arrestare, torturare, uccidere chiunque fosse considerato un «pericolo», chi aveva … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

