Basket, Supercoppa A1 2020: risultati e classifiche (Di lunedì 7 settembre 2020) I risultati e le classifiche della Supercoppa 2020 di Serie A1. Formato inedito per la competizione che da giovedì 27 agosto apre la stagione 2020/2021 di Basket italiano. Tutte le compagini della massima serie prenderanno parte alla rassegna che fino all’anno scorso vedeva al via solamente quattro squadre. I sedici team sono stati divisi in quattro gironi da altrettante squadre che sono state divise secondo il criterio prettamente geografico. Di seguito tutti i risultati del torneo e le classifiche della fase a gironi. IL REGOLAMENTO DELLA Supercoppa 2020 classifiche GIRONE A AX Armani Exchange Milano 8 Germani Basket Brescia 4Openjobmetis Varese 2 Acqua ... Leggi su sportface

RisultatiI : ?? #BASKET #SUPERCOPPA ITALIANA 4 Giornata #VirtusBologna - #FortitudoBologna 84-86 (11-14 / 15-22 / 34-27 / 24-23) - RisultatiI : ?? #BASKET #SUPERCOPPA ITALIANA 4 Giornata #ReggioEmilia - #Cremona 78-71 (18-26 / 19-14 / 11-19 / 30-12) - sportface2016 : #LBASupercoppa La #Fortitudo vince in casa della #Virtus dopo 13 anni: 84-86 al PalaDozza per gli uomini di Sacch… - pesaronews : Larga vittoria per la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro contro la Virtus Roma nella 3^ giornata di Eurosport Superc… - pinopao : RT @simonesalvador: L'incoerenza e l'ordine sparso sulla presenza di pubblico in eventi sportivi sta raggiungendo vette inesplorate. Superc… -