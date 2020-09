Barcellona, terza maglia rosa e Messi testimonial: ma sui social scatta l’hashtag #freeMessi (Di lunedì 7 settembre 2020) Il Barcellona presenta la terza maglia per la prossima stagione. Doppio post social su Instagram con un filmato e con una foto. Ed è proprio lo scatto, che vede Lionel Messi protagonista, ad essere al centro della polemica da parte di diversi utenti. Nonostante il club blaugrana abbia espresso il proprio "amore" per il giocatore, molti utenti si sono schierati contro la società per via della nota vicenda di mercato.Barcellona: sui social è #freeMessicaption id="attachment 1018171" align="alignnone" width="432" Barcellona Messi (Instagram)/caption"Lasciatelo andare. Il nostro GOAT deve essere felice", si legge nei commenti al post del Barcellona. "#freeMessi", ... Leggi su itasportpress

