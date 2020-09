23enne uccide il padre, poi carbonizza il corpo (Di lunedì 7 settembre 2020) Rosa Scognamiglio Ha ucciso il padre e dato fuoco al corpo nel giardino di casa. Il ragazzo, 23 anni, ha confessato il delitto ed è in stato di fermo Ha ucciso il padre 61enne e poi gli ha dato fuoco lasciando il cadavere carbonizzato nella giardino della villa in cui abitavano, a Casale Monferrato, nell'Alessandrino. Fermato e interrogato dalla polizia, il figlio 23enne avrebbe confessato: "Sono stato io''. Il cadavere carbonizzato Il delitto si è consumato nella notte tra domenica 6 e lunedì 7 settembre, in una villa di Casale Monferrato, in provincia di Alessandria. A ritrovare il cadavere del 61enne, Pietro Beccuti detto Paolo, è stata la moglie che, all'alba di questa mattina ha dato l'allarme ai carabinieri. L'uomo giaceva riverso nel ... Leggi su ilgiornale

