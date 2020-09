Violenta rissa a Frascati: giovane finisce in ospedale con il naso rotto (Di domenica 6 settembre 2020) Frascati, c’è stata una Violenta rissa questa notte in viale Vittorio Veneto. La lite è scattata fra due gruppi di ragazzi e sul posto sono intervenute 2 pattuglie della polizia. Uno dei giovani coinvolti ha riportato una frattura al setto nasale e diversi traumi alla testa, inoltre condotto in ospedale ha ricevuto oltre 40 giorni di prognosi. Gli altri ragazzi invece all’arrivo delle pattuglie si sono dati alla fuga. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Violenta rissa a Frascati: giovane finisce con il naso rotto - Notiziedi_it : Colleferro: violenta rissa nella notte morto un 21enne - leoberthi : RT @Pinobrigantedel: Firenze, violenta rissa a colpi di coltelli da cucina e a serramanico: immigrati albanesi sotto accusa - larampait : ?? #Movida violenta ad #Aversa, #rissa con lancio di #tavoli Non c'è pace nella movida aversana tra assembramenti in… - Pinobrigantedel : Firenze, violenta rissa a colpi di coltelli da cucina e a serramanico: immigrati albanesi sotto accusa -