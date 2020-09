Vinicius sogna in grande: “Voglio giocare col mio idolo Neymar e vincere il Mondiale col Brasile” (Di domenica 6 settembre 2020) sogna in grande l'attaccante del Real Madrid Vinicius Junior. Il brasiliano, protagonista nel club con la maglia blancos, vuole vincere ogni trofeo possibile in carriera, anche e soprattutto con la sua Nazionale. Non si nasconde il giovane classe 2000 che ai microfoni di Yellow and Green Football ha parlato del Brasile e del suo idolo Neymar.caption id="attachment 827355" align="alignnone" width="366" Vinicius (getty images)/caption"Spero di giocare ancora per la Seleção. Molti dei miei idoli sono lì. Neymar, che è la mia ispirazione, gioca per il Braasile quindi sarebbe bello indossare i colori verdeoro insieme a lui", ha detto Vinicius. "Ho lavorato per essere convocato e spero di poter ... Leggi su itasportpress

