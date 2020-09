Thiago Alcantara: «Voglio giocare con i migliori. Come al Bayern» – VIDEO (Di domenica 6 settembre 2020) Thiago Alcantara ha confermato la sua intenzione di voler restare al Bayern Monaco Thiago Alcantara, centrocampista del Bayern Monaco, in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale spagnola ha parlato del suo futuro. «Ogni anno vengo accostante a tante squadre diverse, io resto sempre in disparte. L’unico futuro che mi interessa è la partita di domani. Null’altro. Non c’è nulla di cui parlare e sinceramente non mi interessa. Io vorrei i giocatori migliori Come compagni di squadre e per fortuna li ho trovati al Bayern Monaco. Ho sempre voluto giocare con i migliori e spero di avere sempre i migliori in squadra». Leggi ... Leggi su calcionews24

