Terribile schianto tra auto sulla variante: un morto e 4 giovani feriti. 2 sono gravi (Di domenica 6 settembre 2020) Caserta. Sangue sulle strade del casertano, un morto e quattro giovani feriti. Intorno alle 2,00 di questa notte si è verificato un drammatico scontro tra due auto lungo la variante anas tra Caserta e Maddaloni. Tragico incidente, un morto A scontrarsi una Fiat 500 L ed una Renault Clio all’altezza del cavalcavia di via Appia Antica a … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Stava percorrendo via Purgatorio quando è andato a sbattere contro un cantiere poco prima dell’ingresso della Statale 268 a Scafati. Adesso un 20enne del posto lotta tra la vita e la morte nel reparto ...

E’ in gravi condizioni in ospedale una delle due persone coinvolte nel terribile incidente avvenuto ieri pomeriggio su Corso Secondigliano all’altezza dell’Oasi del bimbo. Protagoniste un’auto e un mo ...

