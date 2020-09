Speranza: «Vaccini, dovremo decidere a chi darli I primi a medici e anziani» (Di domenica 6 settembre 2020) Il titolare della Salute: «All’inizio avremo solo due o tre milioni di dosi, dovrà essere gratuito. Basta fare campagna elettorale sulla scuola, riapriremo in sicurezza». Leggi su corriere

ILOVEPACALCIO : #Coronavirus, #Speranza: 'Primi due milioni di #vaccini a medici e anziani. Le immagini di #Roma mi fanno rabbrivid… - MotisiAntonino : Coronavirus, Speranza: 'Primi due milioni di vaccini a medici e anziani' - msn_italia : Coronavirus, Speranza: 'Primi due milioni di vaccini a medici e anziani' - anglotedesco : ROBERTO SPERANZA:«Basta campagna elettorale sull’apertura delle scuole. Così daremo i primi vaccini» - Bettabetta59 : PER ANZIANI E OPERATORI SANITARI. ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Speranza Vaccini

Circa 1500 i no mask che nella giornata di sabato si sono dati appuntamento al piazza Bocca della Verità dietro lo striscione “Noi siamo il popolo”. L’ondata dei negazionisti approdata nella capitale ...No ai vaccini, no alle mascherine, no al distanziamento sociale per rivendicare la propria "libertà". Urla, cori e fischi oggi pomeriggio in pieno centro a Roma dove centinaia di persone (1.500 second ...