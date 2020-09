Roccapiemonte: torna libero il padre della neonata uccisa (Di domenica 6 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiRoccapiemonte (Sa) – Mancanza di gravi indizi di colpevolezza. Sono le motivazioni che portano fuori dal carcere il padre della neonata che il 2 settembre era stata trovata priva di vita in un’aiuola a Roccapiemonte. Il gip del Tribunale di Nocera Inferiore, Luigi Levita ha respinto la richiesta di arresto del pm Roberto Lenza. Accolta l’istanza degli avvocati Michele Tedesco e Antonio Lauro, difensori del 47enne che era in carcere da giovedì scorso. “Sono felice di aver incontrato un magistrato che ha avuto il coraggio di prendere la decisione giusta nonostante vi fossero i riflettori puntati su questa vicenda“, ha detto l’avvocato Michele Tedesco. Confermata, invece, la misura cautelare del carcere per la madre del neonato. La ... Leggi su anteprima24

