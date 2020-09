Returnal, la particolare esclusiva PS5, uscirà nel 2021 secondo il curriculum di uno sviluppatore (Di domenica 6 settembre 2020) Durante l'ultimo showcase PlayStation 5, Sony e tutti i suoi partner hanno presentato una carrellata di titoli in arrivo sulla console next-gen, seppur non specificando, per molti di loro, il periodo d'uscita.Tutt'ora ignoriamo le date di lancio di molti di essi, ma oggi potremmo esser venuti a conoscenza di un piccolo dettaglio degno di nota. Returnal, il particolare rogue-like esclusivo per PS5, dovrebbe uscire nel corso del 2021.In Returnal, assumeremo il comando di una donna, sopravvissuta ad un disastro spaziale. Il pianeta in cui si ritroverà sperduta è un mondo incredibilmente ostile e pieno di creature infide e pericolose. Come se non bastasse, la donna si ritroverà intrappolata in un loop temporale e sarà costretta a rivivere il momento del suo schianto dopo ogni morte; il pianeta ... Leggi su eurogamer

In un recente post sul blog ufficiale si è tornati a parlare delle potenzialità dell’ormai imminente PlayStation 5. L’obiettivo di Sony è quello di portare il videogiocatore al cuore dell’esperienza v ...

