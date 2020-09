Referendum 2020: Sì e No raccontati da Sky TG24 con Tribù (in attesa dell'Election Day) (Di domenica 6 settembre 2020) Sky TG24 si prepara all'Election Day di domenica 20 e lunedì 21 settembre con una serie di appuntamenti in striscia e speciali per approfondire le ragioni del Sì e del No al taglio dei Parlamentari oggetto della consultazione e anche per fare un quadro della tornata relativa alle Regionali in Veneto, Campania, Toscana, Liguria, Marche, Puglia e Valle d’Aosta e sull’amministrazione di quasi mille Comuni. pubblicato su TVBlog.it 06 settembre 2020 19:53. Leggi su blogo

