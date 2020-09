Mercato Juventus, sfuma un obiettivo? Chiara la strategia della dirigenza (Di domenica 6 settembre 2020) Mercato Juventus – La Juventus cerca di puntellare il reparto in vista della stagione ormai imminente. I bianconeri adesso guardano in casa Viola, con Federico Chiesa finito nel mirino di Paratici. La strategia della dirigenza è chiarissima: nessuna intenzione di puntare sul talento del club toscano, complice anche l’esigenza di regalare a Pirlo un bomber di prima fascia. Federico Chiesa sembrerebbe essere destinato a restare alla Fiorentina. Questo è quanto riferito oggi su Sky Sport: a meno di proposte indecenti, l’esterno offensivo classe ’97 resterà in viola. Il club di Rocco Commisso chiederebbe 70 milioni di euro, cifra che la Juventus non vuole momentaneamente versare nelle casse del club ... Leggi su juvedipendenza

