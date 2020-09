Lombardia, estate più calda e con più temporali: in linea con il collasso climatico (Di domenica 6 settembre 2020) Milano, 6 settembre 2020 - Quattro gradi in più a Cremona. Più di due nel Milanese e nella Bassa. In 40 anni, la temperatura media di agosto è aumentata quasi in tutta la Lombardia , anche se qualche ... Leggi su ilgiorno

rnaudmeunier : RT @Autodromo_Monza: Tra fine estate e inizio autunno i laghi #inLombardia sono ancora più belli. Qui 5 consigli per una giornata indimenti… - Trissinboots : @beautiifulpeach ESATTO, ormai per fare il commesso serve quasi la laurea quindi è quasi impossibile che prendano u… - seanightch46 : RT @Autodromo_Monza: Tra fine estate e inizio autunno i laghi #inLombardia sono ancora più belli. Qui 5 consigli per una giornata indimenti… - tino_sturmer : @Open_gol “Lo strano caso della riviera Romagnola “ Milioni di turisti, riversatesi nelle spiagge e disco, e nient… - Getsero : RT @Autodromo_Monza: Tra fine estate e inizio autunno i laghi #inLombardia sono ancora più belli. Qui 5 consigli per una giornata indimenti… -

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia estate Lombardia, estate più calda e con più temporali: in linea con il collasso climatico Il Giorno Lombardia, estate più calda e con più temporali: in linea con il collasso climatico

La temperatura media di agosto aumentata in quasi tutta la regione. Le punte nel Cremonese (+4°) e Milano (+2°) ...

Busto Arsizio, la paura nel quartiere in cui è esplosa la legionella

Il focolaio di legionella sarebbe circoscritto a un unico quartiere: quello di Madonna Regina a Busto Arsizio, città di 80 mila abitanti in provincia di Varese. È il sindaco Emanuele Antonelli a farlo ...

La temperatura media di agosto aumentata in quasi tutta la regione. Le punte nel Cremonese (+4°) e Milano (+2°) ...Il focolaio di legionella sarebbe circoscritto a un unico quartiere: quello di Madonna Regina a Busto Arsizio, città di 80 mila abitanti in provincia di Varese. È il sindaco Emanuele Antonelli a farlo ...