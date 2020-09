Il Paradiso delle signore 5 al via domani su Rai1 con le nuove puntate (Di domenica 6 settembre 2020) Dopo lo stop forzato di aprile, Il Paradiso delle signore 5 è finalmente pronto a partire con le nuove puntata, a partire da domani, lunedì 7 settembre 2020, su Rai1. Il Paradiso delle signore 5, la serie prodotta da Rai Fiction e Aurora TV, si prepara a tornare, da domani su Rai1, alle 15:40, con le nuove puntate, che terranno compagnia al pubblico come sempre dal lunedì al venerdì. Dopo il blocco di aprile dovuto alla difficile situazione sanitaria, arrivano, da lunedì 7 settembre 2020, nuovi episodi ricchi di colpi di scena per l'atteso appuntamento quotidiano con la seguitissima serie ambientata nell'Italia degli anni '60. Grazie ... Leggi su movieplayer

ChangeItalia : Il disastro ecologico che ha colpito #Mauritius continua a produrre devastanti effetti. Qui alcuni delfini morti a… - erniebigall : RT @Acidelius: Ai tempi di Martin Lutero, il popolo che più si serviva delle 'indulgenze papali' (assoluzione dei peccati e promessa di por… - gabrillasarti2 : RT @Acidelius: Ai tempi di Martin Lutero, il popolo che più si serviva delle 'indulgenze papali' (assoluzione dei peccati e promessa di por… - Alex21312003 : RT @Acidelius: Ai tempi di Martin Lutero, il popolo che più si serviva delle 'indulgenze papali' (assoluzione dei peccati e promessa di por… - rosaroccaforte : RT @Acidelius: Ai tempi di Martin Lutero, il popolo che più si serviva delle 'indulgenze papali' (assoluzione dei peccati e promessa di por… -