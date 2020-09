Ibrahimovic sta con Kulusevski e attacca il ct: “Incompetente” (Di domenica 6 settembre 2020) Stanno facendo discutere le parole di Dejan Kulusevski a margine della gara contro la Francia. Il neo giocatore della Juventus è entrato in campo solo nei minuti finali scatenando l'ira dell'ex Parma.Ibrahimovic attacca IL CT ANDEONcaption id="attachment 988413" align="alignnone" width="300" Ibrahimovic (getty images)/captionLa scelta del Ct Andersson ha mandato su tutte le furie Kulusevski che ora spera di scendere in campo contro il Portogallo e in suo aiuto è corso anche Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante del Milan sul suo profilo Twitter ha postato una foto di Kulusevski accanto al Ct e sopra la didascalia piuttosto eloquente: "Che brutto scherzo. Un'altra conferma: persone incompetenti nelle posizioni sbagliate che stanno soffocando il ... Leggi su itasportpress

pietroraffa : Zlatan Ibrahimovic ha 39 anni. Ha vinto una marea di trofei. E ha un sacco di soldi. Contro il Novara, in un'ami… - ItaSportPress : Ibrahimovic sta con Kulusevski e attacca il ct: 'Incompetente' - - NicolaRaiano : RT @CalcioPillole: ?? Bufera #Svezia. ?? #Ibrahimovic al veleno contro #Andersson. Scopri tutte le news su #CIP.?? - CalcioPillole : ?? Bufera #Svezia. ?? #Ibrahimovic al veleno contro #Andersson. Scopri tutte le news su #CIP.?? - _CalcioItaliano : RT @MilanLiveIT: #Ibrahimovic attacca il ct della #Svezia: 'Incompetente, sta soffocando il calcio svesese' La causa è #Kulusevski https… -