GP Italia, Bottas: “Mercedes sbilanciata al via, non capisco cosa sia successo” (Di domenica 6 settembre 2020) “La partenza è stata piuttosto brutta e non sono sicuro di cosa sia successo. Poi nella prima curva c’è stato un contatto e all’inizio ho pensato di avere una foratura. Ho tuttavia scoperto che mi stavo sbagliando. La macchina era sbilanciata ma poi si è ripresa“. È questo l’amaro commento di Valtteri Bottas dopo il quinto posto conquistato al Gran Premio d’Italia. Sorprendente difficoltà per il finlandese della Mercedes tra le curve di Monza con una Mercedes parsa nervosa fin dai primi giri della gara. “La temperature dell’acqua del motore era alta, dunque ho dovuto gestire questo problema e con esso il ritmo della macchina, che non ho potuto sfruttare al 100% per tutta la gara – ha aggiunto Bottas ... Leggi su sportface

