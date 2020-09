Forum Ambrosetti, Gualtieri: “La caduta media annuale del Pil italiano non sarà a due cifre” (Di domenica 6 settembre 2020) Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri al Forum Ambrosetti: “Utilizzare al meglio le risorse europee significa non disperderle in mille rivoli”. Intervenuto al Forum Ambrosetti 2020, il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ha parlato della ripresa economica, del Recovery fund e della caduta media annuale del Pil italiano. Recovery Fund, Roberto Gualtieri al Forum Ambrosetti 2020 Uno dei passaggi centrali dell’intervento di Roberto Gualtieri è sul Recovery fund, o meglio sulla strategia che il governo dovrà adottare per non disperdere i fondi. Il ministro Gualtieri ha ... Leggi su newsmondo

