F1, GP Italia Monza 2020: problemi per la Red Bull di Verstappen, costretto al ritiro (Di domenica 6 settembre 2020) Max Verstappen costretto al ritiro durante il Gran Premio d’Italia, ottava gara del Mondiale di Formula 1. Il pilota olandese alza bandiera bianca dopo la seconda partenza: una gara pazza in quel di Monza con l’interruzione doverosa per sistemare le barriere al ventiseiesimo giro (dopo l’incidente di Leclerc). Attorno al trentesimo giro invece è arrivato il forfait di Verstappen, decisamente contrariato e con problemi alla sua monoposto ancora da chiarire. Leggi su sportface

