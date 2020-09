Diversi accoltellati a Birmingham, "episodio grave" (Di domenica 6 settembre 2020) Diverse persone sono state accoltellate a Birmingham, in Inghilterra, in quello che la polizia locale ha definito “un grave episodio”. Gli agenti sono stati allertati poco dopo la mezzanotte per un accoltellamento e nel giro di pochi minuti ne sono stati segnalati altri nella stessa zona.“Siamo a conoscenza di un certo numero di persone ferite ma non possiamo dire quante, né la gravità delle ferite”, ha spiegato una fonte della West Midland Police. La polizia non si sbilancia sulla matrice delle aggressioni spiegando che si sta ancora indagando, “troppo presto per fare speculazioni sulle cause dell’episodio”Gli agenti hanno isolato alcune strade del centro attorno a Hurst Street, molto frequentato per la movida, e Bromsgrove Street. Lanciato un ... Leggi su huffingtonpost

