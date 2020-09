Diretta streaming Heroes all’Arena di Verona il 6 settembre con Achille Lauro, Michele Bravi e molti altri (Di domenica 6 settembre 2020) Heroes all’Arena di Verona il 6 settembre chiude la serie di eventi benefici i cui fondi saranno devoluti ai lavoratori dello spettacolo. Dopo i Seat Music Awards e la Partita del Cuore, è Heroes a chiudere la settimana musicale veronese. Il concerto Heroes è stato fortemente voluto ed organizzato in omaggio agli operatori sanitari, in prima linea nella lotta al Coroanvirus, e proprio una selezione di questi figurano tra gli invitati all’Arena di Verona. Oltre a loro, l’evento è accessibile al pubblico previo acquisto dell’apposito biglietto nei circuiti di prevendita, a partire da 35 euro. Per tutti gli altri, Heroes sarà disponibile per la visione in Diretta ... Leggi su optimagazine

gualtierieurope : Tra poco parteciperò al Forum annuale @Ambrosetti_ per parlare di una nuova “Agenda per l’Italia” . Sarà possibile… - classcnbc : #Cernobbio2020: le riforme per rilanciare il #lavoro L’intervista al Ministro del Lavoro @CatalfoNunzia Tra poco… - smenichini : L’intervento di @gualtierieurope al #ForumAmbrosetti in diretta streaming qui - RaiSport : #TDF2020 9ª tappa #Lopez: 'Oggi sarà una giornata intensa. Domani ci sarà la prima giornata di riposo e quindi tu… - UniTwitTS : RT @UniTrieste: Inizia la cerimonia di chiusura di #ESOF2020 alla presenza del Premier Giuseppe Conte. Il testimone di Capitale Europea del… -

Ultime Notizie dalla rete : Diretta streaming Supercoppa A1 F.: Busto Arsizio – Novara, diretta streaming Volleyball.it MonzaDays 2020 da domani al Museo Storico Alfa Romeo di Arese

Al centro degli eventi ci sarà proprio la Formula 1 che produce ancora grossi ricordi in casa Alfa ... tutte le attività che saranno proposte e si potrà assistere anche alla diretta delle qualifiche e ...

GP Monza 2020, Formula 1: orari diretta gara in tv e streaming, dove e come vederlo

A Monza, questo pomeriggio si correrà il GP d’Italia, ottava tappa di Formula 1. Quello a cui stiamo assistendo è un campionato del tutto differente rispetto ai precedenti in quanto fortemente condizi ...

Al centro degli eventi ci sarà proprio la Formula 1 che produce ancora grossi ricordi in casa Alfa ... tutte le attività che saranno proposte e si potrà assistere anche alla diretta delle qualifiche e ...A Monza, questo pomeriggio si correrà il GP d’Italia, ottava tappa di Formula 1. Quello a cui stiamo assistendo è un campionato del tutto differente rispetto ai precedenti in quanto fortemente condizi ...