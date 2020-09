Colleferro: difende amico e viene ucciso. Arrestati 4 ragazzi (Di domenica 6 settembre 2020) I carabinieri hanno fermato quattro giovani sospettati di aver ucciso a calci e pugni un ragazzo perché voleva sedare una rissa fuori da un locale. Il gravissimo episodio è accaduto la notte scorsa a ... Leggi su tg.la7

voceditalia : Omicidio Colleferro, il branco si difende: “Mai toccato Willy” - gkorps : RT @ale_sottile: Dell'omicidio di #Colleferro mi provoca nausea anche il legale che difende gli assassini con ridicole ricostruzioni. Che l… - VuonoGiggino : RT @AndreaMarano11: Willy, chi lo difende? Se avessero ucciso un bianco, ora sarebbe il caos - AndreaMarano11 : Willy, chi lo difende? Se avessero ucciso un bianco, ora sarebbe il caos - Cosi49Cosimo : RT @FBigliardo: ??Avete dato uno sguardo ai profili fb degli assassini di #WillyMonteiroDuarte? Secondo voi è un caso che sostengano uno ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Colleferro difende

I fratelli Bianchi respingono ogni accusa: “Non abbiamo toccato Willy Monteiro. Intervenuti per dividere”. Per la morte di Willy Monteiro a Colleferro i fratelli Bianchi dicono di essere innocenti. “N ..."Siamo dispiaciuti e distrutti perché accusati di un omicidio che non abbiamo commesso". E' durato circa tre ore l'interrogatorio di convalida davanti al gip del tribunale di Velletri, Giuseppe Boccar ...