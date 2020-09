Centomila in piazza a Minsk contro Lukashenko, almeno 100 arresti (Di domenica 6 settembre 2020) Il 29esimo giorno dopo le elezioni presidenziali, la Bielorussia è scesa nuovamente in piazza per manifestare la sua rabbia contro Alexander Lukashenko. A Minsk, come sempre, l’onda è stata più corposa. Oltre 100mila persone, stando a Interfax. Nella capitale, nonostante il maltempo, i cittadini hanno sfilato per ore nelle strade del centro, presidiato dagli agenti della polizia e dalle truppe del Ministero dell’Interno, in tenuta antisommossa. E poi blindati, cannoni ad acqua, camion e filo spinato. Un muro d’acciaio invalicabile che ha bloccato i manifestanti, come la settimana scorsa, e ha impedito loro di raggiungere palazzo Indipendenza, residenza del presidente . Leggi anche... "Lukashenko cadrà, è solo questione di tempo". ... Leggi su huffingtonpost

Il 29esimo giorno dopo le elezioni presidenziali, la Bielorussia è scesa nuovamente in piazza per manifestare la sua rabbia contro Alexander Lukashenko. A Minsk, come sempre, l’onda è stata più corpos ...

Boom di tamponi in Fvg, centomila test nel mese di agosto: solo il Veneto ha fatto meglio

TRIESTE - Nei grafici, elaborati sia da fondazioni private che dal ministero della Sanità, si vede un’impennata. Non è quella dei contagi, anche se sono in risalita da quasi un mese. Non è - fortunata ...

Il 29esimo giorno dopo le elezioni presidenziali, la Bielorussia è scesa nuovamente in piazza per manifestare la sua rabbia contro Alexander Lukashenko. A Minsk, come sempre, l'onda è stata più corpos ...

Boom di tamponi in Fvg, centomila test nel mese di agosto: solo il Veneto ha fatto meglio

TRIESTE - Nei grafici, elaborati sia da fondazioni private che dal ministero della Sanità, si vede un'impennata. Non è quella dei contagi, anche se sono in risalita da quasi un mese. Non è - fortunata ...