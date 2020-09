Cecilia e Ignazio sono tornati insieme: è ufficiale, parla la Rodriguez (Di domenica 6 settembre 2020) Rumors e retroscena confermati: Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno deciso di darsi una seconda chance, cercando di mettersi alle spalle la burrasca sentimentale che li ha colpiti nelle scorse settimane. Poche ore fa sono trapelate indiscrezioni di una cena milanese tra i due, prima che l’argentina partisse sola soletta per sfilare sul red carpet … L'articolo Cecilia e Ignazio sono tornati insieme: è ufficiale, parla la Rodriguez proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

Valeria16054282 : @Nicla451657612 COME mai Ignazio e Cecilia stanno riprendendo dopo la crisi e loro non ci pensano proprio ve… - Marti__Ml : Ignazio e Cecilia sono tornati insieme. Ignazio da te mi aspettavo di meglio, SDM mi da più soddisfazioni. - Disastr87837937 : #damellis Cecilia e Ignazio sono in montagna insieme. Anche loro in crisi però ci stanno provando seriamente e non… - QuotidianPost : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser cena a lume di candela: cosa è successo? - infoitcultura : Ignazio Moser provoca: cenetta romantica, ma non con Cecilia -