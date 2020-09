Calciomercato Inter: due club di Premier League su Dalbert (Di domenica 6 settembre 2020) Calciomercato Inter: due squadre di Premier League hanno messo gli occhi su Dalbert. Le richieste del club nerazzurro Secondo FcInternews.it due squadre di Premier League avrebbero messo gli occhi su Dalbert. L’esterno brasiliano è in uscita dopo l’anno passato in prestito con la maglia della Fiorentina. West Ham e Newcastle sarebbero Interessate a lui e attraverso degli Intermediari avrebbe contattato l’Inter per capire la fattibilità dell’operazione. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

