Cagliari, Sottil: «Di Francesco può esaltare le mie qualità» (Di domenica 6 settembre 2020) Riccardo Sottil ha parlato del suo imminente passaggio al Cagliari La trattativa per il passaggio di Riccardo Sottil dalla Fiorentina al Cagliari sarebbe vicino alla conclusione. E a parlare della trattativa, in una intervista al Corriere dello Sport, è stato lo stesso calciatore impegnato ora con l’Under 21. «Fiorentina e Cagliari sono allo scambio di documenti, manca solo l’ufficialità. Appena mi hanno proposto di andare in Sardegna non ci ho pensato un attimo. E’ una piazza sana dove c’è un bravo presidente come Giulini e Di Francesco, un allenatore che ha sempre valorizzato i giovani. Con lui posso esaltare le mie qualità nel 4-3-3 da esterno d’attacco. Maggiore esperienza? Sono ... Leggi su calcionews24

