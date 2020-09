Ylenia Carrisi, “era qui con noi”. La testimonianza choc di una suora (Di sabato 5 settembre 2020) Il matrimonio di Romina Power e Albano Carrisi è giunto al capolinea anche a causa della scomparsa misteriosa della primogenita Ylenia. Nelle ultime ore sono arrivate delle notizie sul suo conto da una persona che ha avuto modo di incontrarla. Ecco i dettagli della vicenda. Una suora rompe il silenzio. Albano e Romina si sono conosciuti a Roma nel 1967 mentre stavano girando il film Nel Sole. Lei era agli inizi della carriera cinematografica e lui stava scalando la vetta del successo grazie alla sua voce. Dopo un paio di anni sono convolati a nozze e sono diventati genitori di Ylenia, Romina, Crystel e Yari. Purtroppo Ylenia è scomparsa misteriosamente a New Orleans, dopo una forte discussione avuta con il padre. Quest’ultimo non era d’accordo che ... Leggi su howtodofor

zazoomblog : Al Bano Carrisi torna a parlare della figlia Ylenia “Senza fede vivevo male” - #Carrisi #torna #parlare #della - zazoomblog : Al Bano Carrisi torna a parlare della figlia Ylenia “Senza fede vivevo male” - #Carrisi #torna #parlare #della… - LAURABORELLA14 : RT @LAURABORELLA14: Ylenia CarrisiMeteoWeek: Albano Carrisi la grande ribellione | La furia di Albano dopo la scomparsa di Ylenia. https://… - LAURABORELLA14 : Ylenia CarrisiMeteoWeek: Albano Carrisi la grande ribellione | La furia di Albano dopo la scomparsa di Ylenia.… - zazoomblog : Ylenia Carrisi trovato diario segreto: “Devo andare via di qui!” - #Ylenia #Carrisi #trovato #diario -

Ultime Notizie dalla rete : Ylenia Carrisi

Albano Carrisi e Romina Power hanno dovuto affrontare purtroppo nella loro vita un vero e proprio dramma dal quale purtroppo non si sono mai più ripresi e che in qualche modo ha anche messo fine al lo ...Non sarà facile scrollarsi di dosso l’ombra dei genitori Al Bano e Loredana Lecciso. Jasmine Carrisi ha deciso di darsi alla musica e lo ha fatto con il primo singolo Ego prodotto da Poletti, storico ...