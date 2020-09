Wta Istanbul 2020 in tv: programma, orari, canale e diretta streaming (Di sabato 5 settembre 2020) Le informazioni generali sul TEB BNP Paribas Tennis Championship di Istanbul 2020, evento Wta in programma dall’8 al 13 settembre. La copertura televisiva del torneo sarà garantita da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), con live streaming disponibile sul sito ufficiale dell’emittente menzionata. Fra le possibili protagoniste, in campo Kiki Mladenovic e Svetlana Kuznetsova: di seguito la programmazione. programma WTA Istanbul 2020 (8-13 SETTEMBRE, SUPERTENNIS) Martedì 8 settembre – dalle ore 18.00 (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky); Mercoledì 9 settembre – dalle ore 18.00 (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky); Giovedì 10 settembre – dalle ore ... Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Wta Istanbul ENTRY LIST WTA ISTANBUL 2020, le partecipanti e le azzurre presenti Sportface.it Tennis, Jannik Sinner riceve una wild card per il torneo di Kitzbuhel. In tabellone anche Fabio Fognini

Continuano le cancellazioni nei tornei ATP di Kitzbuhel e WTA di Istanbul di tennis, inseriti in calendario nell’insolita sovrapposizione con la seconda settimana degli US Open: molti dunque i tennist ...

Tennis, WTA 125K Praga 2020: Elisabetta Cocciaretto si prende la finale nel torneo ceco

Un tabellone a 128, la presenza delle giocatrici cui le qualificazioni degli US Open sono state tolte, un percorso in cui tante giocatrici di valore sono state sconfitte, ultima della sequenza l’argen ...

