Wanda Nara, tampone a lei e ai bimbi: l’esito (Di sabato 5 settembre 2020) Dopo alcuni giorni di silenzio e la positività al coronavirus del marito, Wanda Nara annuncia su Instagram il risultato del tampone Visualizza questo post su Instagram Ser buena persona y que eso te haga diferente 🛳 Un post condiviso da Wanda Nara (@Wanda icardi) in data: 31 Ago 2020 alle ore 10:02 PDT Il … L'articolo Wanda Nara, tampone a lei e ai bimbi: l’esito proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

milansette : Maxi Lopez attacca Wanda Nara: 'Ho 2 figli positivi al Coronavirus per colpa sua'. Lei smentisce - sportli26181512 : Maxi Lopez attacca Wanda Nara: 'Ho 2 figli positivi al Coronavirus per colpa sua'. Lei smentisce: L'attaccante arge… - Spiralwavemood : RT @screnni: ?? Mi segnalano i figli di Wanda Nara positivi ?? - cn1926it : #MaxiLopez furioso con #WandaNara: “Madre incosciente, ha messo in pericolo la salute dei figli” - zazoomblog : Wanda Nara esagerata: su IG mette in evidenza un particolare bollente - #Wanda #esagerata: #mette #evidenza -