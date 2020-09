Violenza sessuale, l'ex assessore Massari punta allo sconto (Di sabato 5 settembre 2020) stato disposto il giudizio immediato per Paolo Massari, l'ex assessore all'Ambiente del Comune di Milano all'epoca della giunta Moratti in carcere dallo scorso 13 giugno con l'accusa di Violenza ... Leggi su ilgiorno

lauraboldrini : Dimesso il presidente di COTRAB, condannato per #violenza sessuale su una dipendente. Spero che questa donna si se… - fattoquotidiano : De Micheli su Giulio Ferrara: “Condannato per violenza sessuale e rieletto. Sono sgomenta. Ho fatto di tutto affinc… - MonicaCirinna : La @regbasilicata rimuova Giulio Ferrara, rieletto a capo della #Cotrab, nonostante condanna passata in giudicato p… - Tuxdrea : Fino a 40 anni fa una donna vittima di una violenza sessuale doveva sposarsi per salvare il suo onore e quello dell… - GianniSea : RT @cecilia_strada: Un cortese promemoria per gli amici giornalisti: 'Prostitute minorenni' --> 'adulti che sfruttano sessualmente alcune… -