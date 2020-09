Verona, batterio killer uccide 4 neonati in ospedale: sospesi 3 medici (Di sabato 5 settembre 2020) 96 neonati colpiti tra il 2018 e il 2020. 9 hanno riportato danni cerebrali permanenti. E 4, purtroppo, non sono sopravvissuti. Ad ucciderli, il citrobacter, un batterio killer che si è annidato in un lavandino dell’ospedale della Donna e del Bambino di Verona. Sulla vicenda già da tempo sono in corso delle indagini, e lo scorso giugno il reparto nascite (il più grande del Veneto) è stato chiuso. Ora, iniziano ad arrivare anche i primi provvedimenti per il personale sanitario coinvolto. I 3 medici sospesi per l’infezione di citrobacter a Verona In una nota ufficiale diffusa dall’Azienda sanitaria veronese in questi giorni, si legge: “a seguito delle risultanze della relazione ... Leggi su thesocialpost

