Us Open 2020: Tsitsipas spreca sei match point, Coric la spunta in rimonta al tie-break del quinto set (Di sabato 5 settembre 2020) Ha a dir poco dell’incredibile quanto accaduto a New York nel match che ha chiuso il programma odierno sul Louis Armstrong. Stefanos Tsitsipas e Borna Coric hanno infatti dato vita ad un match durato ben 4 ore e 38 minuti e che è terminato oltre l’una di notte ora locale. A trionfare è stato il tennista croato 6-7(2) 6-4 4-6 7-5 7-6(4), ma Tsitsipas non dimenticherà facilmente questa sconfitta, che rischierà di essere la causa dei suoi incubi ricorrenti. CRONACA – Sul punteggio di 2 set a 1 in suo favore, il greco si è issato sul 5-1 nel quarto parziale ad un passo dalla vittoria e dunque dall’accesso agli ottavi di finale degli Us Open 2020. Dopo aver servito per il match sul 5-2 senza ... Leggi su sportface

