Uomini e Donne: Beatrice Valli e Marco Fantini disperati (Di sabato 5 settembre 2020) Brutto risveglio per Beatrice Valli e Marco Fantini che, stamattina, hanno scoperto che alcuni ladri si sono introdotti nel loro ufficio, rubando tutto ciò che avevano! Negli ultimi giorni Beatrice è stata molto attaccata. Prima le sue dichiarazioni secondo cui una donna senza figli non può essere stanca quanto una che è madre. Poi il feedback negativo ricevuto dai suoi fan, che le sconsigliano di scrivere un libro. PiùArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

