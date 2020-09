Spezia, ufficiale l’arrivo di Jacopo Sala: è il primo acquisto in Serie A (Di sabato 5 settembre 2020) Lo Spezia ha annunciato attraverso il proprio sito ufficiale che Jacopo Sala è un nuovo giocatore del club ligure Jacopo Sala è ufficialmente un nuovo giocatore dello Spezia. Lo ha annunciato il club ligure sul proprio sito. Il giocatore ha firmato un contratto biennale Ecco il comunicato della società: «E’ ufficiale: la difesa aquilotta potrà contare su un innesto di esperienza per la prossima stagione. Dopo lo scorso campionato trascorso con la maglia della SPAL, Jacopo Sala ha sottoscritto un contratto biennale con le Aquile ed è il primo acquisto ufficiale della storia dello Spezia Calcio ... Leggi su calcionews24

ndl00 : Ufficiale, Jacopo #Sala è un nuovo giocatore dello #Spezia - hbk_89 : RT @GoalItalia: ?? UFFICIALE ?? Il primo storico acquisto dello @acspezia in Serie A è un terzino: ecco Jacopo Sala, contratto biennale ?? ht… - GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? Il primo storico acquisto dello @acspezia in Serie A è un terzino: ecco Jacopo Sala, contratto bienn… - TuttoFanta : ?#SPEZIA: ufficiale l'acquisto di Jacopo #Sala #fantacalcio #SerieA - FiloBarige993 : RT @AffariDiCalcio: ?? ??UFFICIALE: #Spezia, preso Jacopo #Sala. Arriva dalla #SPAL e ha firmato un contratto fino al 2022 -

Lo Spezia annuncia il primo colpo dopo la promozione in Serie A: ecco l'ex svincolato Jacopo Sala, contratto biennale. Festeggiata, come giusto che sia, la prima storica promozione in Serie A, lo Spez ...Jacopo Sala è un nuovo giocatore dello Spezia. Il club ligure ha annunciato l’arrivo del difensore 28enne ex Sampdoria e Spal. Si tratta del primo acquisto ufficiale della storia dello Spezia in Serie ...