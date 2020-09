Parla la madre di Carlo Acutis: “Mio figlio, un santo per il web” (Di sabato 5 settembre 2020) Antonia Salzano, madre di Carlo Acutis, è tornata sul decesso del ragazzo ucciso dalla leucemia. Il 20 ottobre ci sarà il processo di beatificazione per lui. “Ricordo quando guarì una donna da un tumore al pancreas”, dice”. La storia di Carlo Acutis è una di quelle che fanno riflettere. Il ragazzo fu stroncato da una … L'articolo Parla la madre di Carlo Acutis: “Mio figlio, un santo per il web” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Antonia Salzano, madre di Carlo Acutis, è tornata sul decesso del ragazzo ucciso dalla leucemia. Il 20 ottobre ci sarà il processo di beatificazione per lui. “Ricordo quando guarì una donna da un tumo ...

Valeria Golino: "Mi manca non essere madre" (ma nessuna parola sulla paternità dell'ex Scamarcio)

Da sempre schiva al gossip, Valeria Golino sa benissimo che nei confronti della sua lunga storia d'amore con Riccardo Scamarcio - finita due anni fa - c'è molto interesse, ancora oggi che lei è legata ...

