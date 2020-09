Non si ferma all’alt, lo inseguono e arrestano con un coltello (Di sabato 5 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Era a bordo di uno scooter e percorreva Corso Secondigliano quando i carabinieri della locale stazione – impegnati in un posto di controllo – gli hanno intimato l’alt. P. L., 19enne di Capodichino già noto alle ffoo, piuttosto che frenare ha accelerato e tentato la fuga. Dopo poche centinaia di metri è stato raggiunto e bloccato: nelle sue tasche i militari hanno trovato 18 dosi di cocaina nascoste in una saliera, 1 coltello a farfalla, un microcellulare con funzione di alterazione vocale e una banconota da 10 euro. Arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio e porto abusivo di armi, L. è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio. L'articolo Non si ferma all’alt, lo inseguono e arrestano con un ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Non ferma L’emergenza sanitaria in corso non ferma le tante attività dell’Ail di Cuneo, ma ne accresce bisogni e necessità TargatoCn.it Venezia, positivo giocatore dell’Under 17: ferme due squadre

Sospesi tutti gli allenamenti delle formazioni Under 16 e Under 17 del Venezia Fc. Un giocatore dell’Under 17 è infatti risultato positivo al covid e ora si trova in isolamento domiciliare. La positiv ...

Neurologia, azzerate le liste d’attesa

Il Covid 19 non ha fermato l’attività svolta dalla Neurologia pistoiese diretta dal dottor Gino Volpi. Sono stati 208 gli ictus trattati nel primo semestre 2020, nello stesso periodo dello scorso anno ...

