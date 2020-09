Napoli, boom di contagi: chiuso pronto soccorso del Cardarelli (Di sabato 5 settembre 2020) Scoppiano i casi di Coronavirus a Napoli, con un boom di contagi in un reparto del Cardarelli. L’ospedale decide così di chiudere il suo pronto soccorso. In attesa del vaccino, il Coronavirus continua a far paura, specialmente al rientro dalle vacanze dove abbiamo visto un incredibile, ma previsto, aumento dei casi. Infatti i contagi sono … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

