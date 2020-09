L’India banna PUBG Mobile, utenti preoccupati. Tencent perde già 42 miliardi di dollari (Di sabato 5 settembre 2020) Il Ministero dell’elettronica e della tecnologia dell’informazione indiano ha deciso di vietare altre 118 app cinesi, incluso PUBG Mobile, uno dei giochi per dispositivi mobili più popolari, particolarmente amato anche dagli appassionati di esports. Il comunicato stampa ufficiale afferma che tutte queste app sono state “bandite ai sensi della sezione 69A dell’Information Technology Act”. Il governo ha affermato di aver “deciso di bloccare 118 app mobili poiché, viste le informazioni disponibili, sono impegnate in attività pregiudizievoli per la sovranità e l’integrità dell’India, la difesa dell’India, la sicurezza dello Stato e l’ordine pubblico”. Tutto questo nonostante PUBG Mobile sia uno dei giochi per dispositivi ... Leggi su esports247

