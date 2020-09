Inter, sospiro di sollievo per Bastoni e De Vrij: infortuni lievi per i difensori (Di sabato 5 settembre 2020) L’Inter tira un sospiro di sollievo sulle condizioni fisiche di Bastoni e di De Vrij: entrambi hanno rimediato infortuni lievi Antonio Conte, tecnico dell’Inter, tira un sospiro di sollievo per le condizioni fisiche di Bastoni e De Vrij, infortunatosi entrambi durante i match delle rispettive nazionali. L’azzurro ha infatti rimediato un risentimento muscolare mentre l’olandese una lieve distorsione. I due difensori hanno già incominciato la fisioterapia e dovrebbero tornare a disposizione già a meta della prossima settimana. Saranno quindi probabilmente disponibili per l’inizio della Serie A Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

