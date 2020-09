Incidente a Mirano, auto si ribalta nel canale di scolo: muore 23enne (Di sabato 5 settembre 2020) Tragico Incidente nella notte a Mirano, Venezia, dove un ragazzo di 23 anni ha perso la vita dopo che, con la sua auto, si è ribaltato finendo nel canale di scolo Tragedia alle prime ore del mattino di oggi 5 settembre quando un ragazzo di soli 23 anni è morto per essere rimasto intrappolato nella … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Tragedia nella notte: un ragazzo di 23 anni è morto intrappolato nella sua auto. L'incidente è accaduto intorno alle 3.15 del 5 settembre 2020, in via Scaltenigo a Mirano. La vittima è un giovane del ...Un gravissimo incidente stradale, purtroppo con esito mortale, si è verificato nella notte appena passata, quella fra venerdì 4 e sabato 5 settembre, in quel di Mirano, in provincia di Venezia. A perd ...