Incendio a Torre Maura, fiamme in un appartamento: salvate 6 persone (Di sabato 5 settembre 2020) Paura a Torre Maura per un Incendio in un appartamento al secondo piano di una palazzina in via dei Colombi 207. Sul posto, allertati intorno alle 17:30, sono giunti i vigili del fuoco con tre squadre ... Leggi su romatoday

emergenzavvf : Sei persone salvate dai #vigilidelfuoco a #Roma: rimaste bloccate nell’edificio per l’#incendio in un appartamento… - Cristin97215062 : RT @emergenzavvf: Sei persone salvate dai #vigilidelfuoco a #Roma: rimaste bloccate nell’edificio per l’#incendio in un appartamento al sec… - PorroPaola : RT @emergenzavvf: Sei persone salvate dai #vigilidelfuoco a #Roma: rimaste bloccate nell’edificio per l’#incendio in un appartamento al sec… - roma_e_roma : RT @romatoday: roma Incendio a #TorreMaura, fiamme in un appartamento: salvate 6 persone - Marco03500645 : RT @emergenzavvf: Sei persone salvate dai #vigilidelfuoco a #Roma: rimaste bloccate nell’edificio per l’#incendio in un appartamento al sec… -