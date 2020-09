In Bangladesh un gasdotto sotterraneo è esploso vicino a una moschea: ci sono almeno 13 morti (Di sabato 5 settembre 2020) Un gasdotto sotterraneo è esploso in Bangladesh, nella provincia di Narayanganj, a circa venti chilometri dalla capitale Dacca, causando almeno 13 morti e 37 feriti. Il gasdotto si trova vicino a una moschea ed è esploso mentre erano in corso Leggi su ilpost

