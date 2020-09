Elezioni regionali e referendum, seggi speciali a domicilio e in ospedale per chi è contagiato e in quarantena: ecco le regole del Viminale (Di sabato 5 settembre 2020) Alle Elezioni regionali e al referendum del 20 e 21 settembre potrà votare anche chi è in isolamento per Covid-19: saranno infatti istituiti seggi speciali per permettere il voto da casa o negli ospedali chi ha contratto il virus. Lo ha stabilito il Viminale per assicurare il pieno esercizio dei diritti civili e politici e, al tempo stesso, le massime condizioni di sicurezza sanitaria, anche a coloro che andranno a raccogliere il voto. Con il decreto legge del 14 agosto 2020 sono state stabilite le modalità per consentire il voto da casa a tutti gli elettori che non possono recarsi ai seggi. Le nuove disposizioni consentono agli elettori che si trovano in quarantena o in cura domiciliare di poter votare per tutte le prossime ... Leggi su ilfattoquotidiano

