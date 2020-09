Daydreamer – Le ali del sogno, trame del 7 e 12 settembre 2020 (Di sabato 5 settembre 2020) Cosa succederà nelle puntate di Daydreamer – Le ali del sogno in onda su Canale 5 lunedì 7 settembre in prima serata e sabato 12 alle 14.10? La puntata di lunedì 7 settembre, in prima serata Ecco le anticipazioni della puntata di lunedì, la prima in prima serata per la soap-opera turca. Qualcuno ha installato … L'articolo Daydreamer – Le ali del sogno, trame del 7 e 12 settembre 2020 proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Silvana54972133 : RT @Cris58Hy: Lunedi in prima serata assoluta #DemetÖzdemir #CanYaman #DayDreamer le Ali del sogno - Silvia_274ever : RT @Cris58Hy: Lunedi in prima serata assoluta #DemetÖzdemir #CanYaman #DayDreamer le Ali del sogno - Claricmat3 : RT @Cris58Hy: Lunedi in prima serata assoluta #DemetÖzdemir #CanYaman #DayDreamer le Ali del sogno - MichelaBarbara : RT @Cris58Hy: Lunedi in prima serata assoluta #DemetÖzdemir #CanYaman #DayDreamer le Ali del sogno - patrizia_rella : RT @Cris58Hy: Aspettando oggi pomeriggio #DayDreamer #DemetÖzdemir #CanYaman le Ali del sogno Per chi vuole?? -